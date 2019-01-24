Польша пошла на примирение с Украиной

24.01.2019 21:00

Эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук в интервью украинскому изданию Обозреватель рассказала, что Варшава пошла на встрече Киеву, сделав первые шаги к примирению, передает replyua.net.

Эксперт отметила, что именно после того, как Польша признала неконституционными «украинские» поправки в закон об Институте национальной памяти, все националисты, «которые рассказывают, что это не надо ценить», должны замолчать, а в Киеве пойти на встречу Варшаве. Верещук напомнила, что ранее она была мэром города Рава-Русская, расположенного недалеко от украинско-польской границы.



«Я очень хорошо знаю, что поляки являются нашими добрыми соседями, братьями, самыми главными союзниками и партнерами. Это надо помнить и ценить. Союзничество мы имеем и в борьбе против «Северного потока-2». Нас нет в Европейском Союзе, нам сложно представлять свою позицию, а Польша – есть. И в НАТО Польша есть. Анджей Дуда, когда едет в США или на любой глобальный форум, всегда говорит про украинский вопрос и отражение атак России», – отметила эксперт. Она также сообщила, что в Польше все политики понимают, что Украина им нужна.



«Конституционный суд Польши признал неконституционными именно те три статьи закона Польши об Институте национальной памяти, по которым обратился Анджей Дуда в свое время. Давайте мы оставим позади тот конфликт, который и в самом деле был не нужен. Давайте и мы сделаем шаг вперед и сделаем что-то, чтоб продемонстрировать нашу благожелательность и направленность на то, чтобы эти отношения развивались в конструктивном русле», – отметила международник.