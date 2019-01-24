- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- «Запасов достаточно»: в «Нафтогазе» опровергли информацию РФ о «замерзающей» Украине11:49
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- Непогода продолжится: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни11:17
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- В Украине ужесточили контроль за техосмотром авто09:14
- Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)08:30
- Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь08:00
«Признан виновним»: суд вынес приговор Януковичу
Оболонский суд Киева признал виновным беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в составлении письменного заявления к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска России в Украину. Об этом сказано в тексте приговора.
Судья Владислав Девятко зачитал приговор следующего содержания:
«Янукович 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, с целью содействия представителям России в нарушении суверенитета Украины, надеясь получить преференции от власти России на дальнейшее проживание в России и избежание уголовной ответственности в Украине, для создания представления о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил России, придания видимости законности вторжения и оккупации подразделениями ВС России территории Украины, а именно полуострова Крым, осознавая противоправность своих действий, составил, подписал и обратился с заявлением к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины, чем предоставил иностранному государству — России — помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».
Доступна трансляция из зала суда. Януковичу грозит до 15 лет лишения свободы.
Также объявлено, что суд считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.
«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — сказал судья.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, суд, приговор, Янукович
- Суд вынес приговор зэку, "заминировавшему" супермаркет из СИЗО
- Донецкому чиновнику-взяточнику дали условный срок
- Чиновника, обманувшего государство, приговорили к условному сроку
- Владелец крупного оружейно-наркотического арсенала получил срок
- «Использовали, как Буратино», - заявил душегуб
- Жестоких убийц таксистов водворили в тюрьму
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- Как вывезти тяжелобольного из «Л-ДНР» (перечень документов, условия и цены)08:30
- Сифилис "косит" ряды оккупанта: 4 кадровых офицера ВС РФ подхватили в Луганске тяжелую болезнь08:00
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ22:25
- «Республики не наши, а ваши»: Ходаковский обратился к России21:30
- "ДНРовцы" добили медиков громким решением - их принудительно записывают в ряды боевиков20:38
- В Донецк через Дебальцево проехала колонна «Уралов» с боевиками в маскхалатах12:47
- Пушилин объявил в ОРДО «год русского языка»12:30
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- «Запасов достаточно»: в «Нафтогазе» опровергли информацию РФ о «замерзающей» Украине11:49
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему11:30
- Непогода продолжится: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни11:17
- «Убирает людей Захарченко»: Пушилин сменил нескольких «глав администраций»11:02
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс10:45
- Boeing испытала прототип беспилотного аэротакси (ВИДЕО)10:30
- Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи10:15
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем