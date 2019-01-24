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Прогноз погоды в Украине: снег до полуметра, сильные морозы до -30, сильные метели
В Украине ожидаются сильные морозы, которые будут достигать отметки -30. Также в феврале выпадет много снега - до 40 сантиметров. При этом погода будет существенно меняться.
Потепление же украинцы могут почувствовать только во второй половине февраля. Зимняя пора для жителей Украины будет очень суровой. Синоптики сообщают, что в стране ожидаются холода до рекордных отметок, а также целые снежные бури, передает "Диалог.UA" со ссылкой на интервью издания "Сегодня".
Отмечается, что зима собирается себя проявить полностью в феврале.
Именно тогда отметка на термометре в некоторых регионах страны может опуститься до -30. При этом ухудшение погоды в ближайшее время уже предрекали синоптики. Вместе с сильными морозами будут идти сильные снегопады. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что за один февраль выпадет в среднем 35-40 сантиметров снега.
"Потепления стоит ожидать только с конца февраля. После 22 февраля температура может даже дойти до отметки +5, хотя ночью, безусловно, будет минус.
В марте еще тоже будут снегопады, но только в самом начале этого месяца", - сообщил синоптик. Все выше написанное подтвердила и работник института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко.
Она сообщила, что сильные морозы придутся именно на февраль, особенно в первую его половину. Хотя на этом фоне интересно то, что отдельные специалисты призывают не верить тем, кто сообщает о морозах в Украине, которые дойдут до -30. "За последние 5-6 лет погода в Украинском государстве, как и во всем мире, стала очень неустойчивой", - подытожила она.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз, прогноз погоды
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