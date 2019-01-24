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В Украине ужесточили контроль за техосмотром авто
На заседании Кабинета министров принято постановление о том, что в Украине вводится радиочастотная идентификация прохождения технического контроля для транспортных средств. Техосмотр будет подтверждаться специальными маячками (RFID). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Теперь факт прохождения технического контроля будет фиксироваться на специальной самоклеющейся радиочастотной метке, на ветровом стекле. А проверить техосмотр можно будет дистанционно.
Граждане, которые уже получили бланки для обязательного техконтроля (ОТК) транспортных средств, могут их использовать.
Такие меры приняты из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением требований о прохождении техосмотра. Очень часто выявляются случаи фальсификации протоколов проверки.
Кроме того, это поможет выявлять автомобили, находящиеся в розыске.
Документ вступит в силу через три месяца со дня его публикации.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, техосмотр, контроль
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