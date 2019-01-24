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«Запасов достаточно»: в «Нафтогазе» опровергли информацию РФ о «замерзающей» Украине
Имеющиеся в украинских подземных газовых хранилищах запасы природного газа являются достаточными, чтобы спокойно пройти зимний период.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. «Запасов хватит», - отметил высокопоставленный чиновник.
В том числе, с начала текущего отопительного сезона запасы газа страны снизились на 5 млрд куб. м – до 12,2 млрд. куб. м. Соответственно, они сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем были год назад, и расходуются быстрее. «У нас такой план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану», – прокомментировал ситуацию Коболев, добавив, что Украина значительно уменьшила импорт газа по сравнению с прошлым годом.
«Мы заходили с достаточно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: стараемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая», – сделал вывод глава «Нафтогаза».
Теги: Россия, Донбасс, Нафтогаз, газ
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