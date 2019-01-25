На украинцев надвигаются 30-градусные морозы

25.01.2019 12:39

С 5 февраля по всей территории Украины прогнозируется резкое снижение температуры — столбики термометра могут опуститься до -30. Об этом в одном из интервью сказал народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик отметил, что морозы, которые начались после Крещения, продержатся до конца января. А в конце текущего месяца прогнозируется оттепель, которая будет продолжаться лишь до начала февраля.

«С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами», - заявляет Горбань. Он утверждает, что морозы из нашей страны не уйдут до 8 марта.