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На украинцев надвигаются 30-градусные морозы
25.01.2019 12:39
С 5 февраля по всей территории Украины прогнозируется резкое снижение температуры — столбики термометра могут опуститься до -30. Об этом в одном из интервью сказал народный синоптик Леонид Горбань.
Синоптик отметил, что морозы, которые начались после Крещения, продержатся до конца января. А в конце текущего месяца прогнозируется оттепель, которая будет продолжаться лишь до начала февраля.
«С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами», - заявляет Горбань. Он утверждает, что морозы из нашей страны не уйдут до 8 марта.
Теги: Украина, Донбасс, мороз, прогноз погоды
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