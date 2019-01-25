Самопровозглашение президента Венесуэлы: в России заговорили о хитром плане по Украине

25.01.2019 11:18

Российский журналист Руслан Осташко предложил пойти по сценарию Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека для дальнейшего "выстраивания отношений".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

"После признания Трампом самопровозглашенного президента Венесуэлы, что мешает нам признать любого человека президентом Украины и выстраивать с ним отношения? Ну или по его просьбе ввести войска (ну или напугать, что готовы оказать военную помощь)?", - написал Осташко.

Как известно, МИД России заявил о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.