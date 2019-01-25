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"Закрыть вопрос Украины", - разведчик рассказал, что готовит Кремль в 2019 году
В России уже подготовили несколько вариантов для завершения возвращения Украины в орбиту РФ.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщил глава службы внешней разведки Егор Божок, передает "Диалог.UA".
Ранее эксперт рассказал о том, на кого Кремль уже оказывает свое влияние. Прежде всего под натиском РФ оказались такие страны, как Армения и Беларусь. На фоне последней не так давно заговорили о возможности ее присоединения к России. Он пояснил, что в Кремле дали четкий сигнал всем спецслужбам, которые работают по "украинскому вопросу", что Украину нужно закрыть. По словам Божка, разработаны стратегии, согласно которым Украина должна будет вернутся в орбиту влияния России. При этом все должно пройти без каких-либо революций в будущем. Первый план уже начал работать. Согласно нему, в стране должны прийти к власти те, кто устраивают Россию или настроены на пророссийскую дугу. При провале данного плана в Украине запустят хаос, и он будет продолжаться до тех пор, пока страна не примет игру Кремля. Если все это провалится, то Кремль готов пойти на полномасштабную военную операцию. Божок пояснил, что служба внешней разведки уже начала операции по предотвращению вмешательства РФ в украинские выборы. Власти Российской Федерации готовятся к особенно мощным операциям по вмешательству в выборы президента Украины, которые состоятся уже весной 2019 года.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, спецслужбы, выборы президента
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