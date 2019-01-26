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А Супрун предупреждала: Украину атаковала опасная болезнь
Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что МОЗ до конца недели подготовит документы, чтобы созвать специальной комиссию, которая рассмотрит вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.
«Министерство охраны здоровья не объявило эпидемию: сейчас есть вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли она (корь) на уровень эпидемии», — заявила Уляна Супрун.
Также Уляна Супрун отметила, что решение про объявление эпидемии принимает специальная комиссия.
Как утверждает Уляна Супрун, для того, чтобы объявить эпидемию, нужно подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболеваемости и смертности.
«Мы до конца недели собираем все документы, чтобы собрать эту комиссию и рассмотреть, пора ли объявлять эпидемию», — добавила и. о. министра Уляна Супрун.
Как отмечает Уляна Супрун, в случае объявления эпидемии министерство имеет больше полномочий по закупке большего количества вакцин.
Украинские врачи не случайно говорят именно об эпидемии. В первые две недели года в стране появились больше тысячи новых случаев заболеваемости.
По данным МОЗ, с начала 2019 от кори умерли пять человек, заболели — 8,5 тысяч.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, болезнь
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