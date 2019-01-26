Чикатило все еще находится в списке «выдающихся выпускников» в Google, несмотря на протесты ростовского ВУЗа

26.01.2019 13:45

Корпорация Google оставила без ответа просьбу, направленную российским Южным федеральным университетом относительно исключения из результатов поиска по запросу «выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета имя Андрея Чикатило. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь в своих словах на пресс-службу ВУЗа, информирует replyua.net.



Для начала следует отметить, что Андрей Чикатило является одним из наиболее известных маньяков в мировой истории. Этот человек совершил 53 убийства в период с 1978 по 1990 годы на территории бывшего Советского Союза. Университет, в котором учился Чикатило, расположен в городе Ростов-на-Дону. ВУЗ отослал в Google запрос об исключении имени маньяка из вышеуказанного списка еще в августе прошлого года. Именно тогда стало известно, что, если ввести в данной поисковой системе запрос «выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета», одним из первых результатов поиска будет показано имя Андрея Чикатило.



Примечательно, что всемирно известный маньяк действительно проходил обучение в этом ВУЗе в период с 1963 по 1970 годы. Он учился на заочном отделении филологического факультета по специальности «русский язык и литература».