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Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной
Украинцы смогут ездить без визы в еще одну европейскую страну. Для посещения государства достаточно иметь заграничный паспорт
Стало известно о том, что во вторник, 22 января дипломатический корпус Украины и Македонии пришли к взаимовыгодному соглашению, в результате которого украинские граждане смогут посещать территорию страны без визы.
Об этом сообщается в пресс-службе Министерства Иностранных дел в Украине.
Политические консультации были проведены заместителем Министра иностранных дел Украины Василием Боднарем и секретарем МИД Республики Македония Виктором Димовским при участии македонских экспертов.
Как отмечается в официальном сообщении ведомства:
«В ходе переговоров стороны определили ключевые направления дальнейшего развития двустороннего политического диалога, торгово-экономического и регионального сотрудничества, развития договорно-правовой базы, противостояние российским гибридным угрозам, в том числе в контексте ситуации безопасности в регионе Западных Балкан, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украина. В частности, достигнута договоренность о подготовке очередного заседания экономической комиссии, финализации Соглашения о безвизовом режиме поездок граждан и налаживание сотрудничества между городами и регионами двух стран, прежде всего, Киевом и Скопье».
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, паспорт, страна, безвизовый режим
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