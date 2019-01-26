Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной

26.01.2019 22:30

Украинцы смогут ездить без визы в еще одну европейскую страну. Для посещения государства достаточно иметь заграничный паспорт

Стало известно о том, что во вторник, 22 января дипломатический корпус Украины и Македонии пришли к взаимовыгодному соглашению, в результате которого украинские граждане смогут посещать территорию страны без визы.

Об этом сообщается в пресс-службе Министерства Иностранных дел в Украине.

Политические консультации были проведены заместителем Министра иностранных дел Украины Василием Боднарем и секретарем МИД Республики Македония Виктором Димовским при участии македонских экспертов.

Как отмечается в официальном сообщении ведомства:

«В ходе переговоров стороны определили ключевые направления дальнейшего развития двустороннего политического диалога, торгово-экономического и регионального сотрудничества, развития договорно-правовой базы, противостояние российским гибридным угрозам, в том числе в контексте ситуации безопасности в регионе Западных Балкан, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украина. В частности, достигнута договоренность о подготовке очередного заседания экономической комиссии, финализации Соглашения о безвизовом режиме поездок граждан и налаживание сотрудничества между городами и регионами двух стран, прежде всего, Киевом и Скопье».

Источник : https://from-ua