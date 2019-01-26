Хватит ли газа до конца отопительного сезона? Интересный прогноз

26.01.2019 07:00

Скорость отбора газа в нынешнем отопительном сезоне выше, чем в прошлом. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Комментируя заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что запасов газа в Украине предостаточно, чтобы самостоятельно обеспечить себя до конца отопительного сезона, наш собеседник отмечает следующее: «На самом деле, ситуация непредсказуемая. Все зависит от товарищей, которые руководят «Нафтогазом». По большому счету, ситуация прошлого года не зависела от объемов газа в хранилищах. Это был чистый просчет «Нафтогаза».

Эксперт также обращает внимание на то, что скорость отбора газа в нынешнем отопительном сезоне выше, чем в прошлом.

«Мы видим, что температура ниже. У нас сейчас газа в хранилищах на миллиард кубов меньше, чем было в прошлом году. Если темпы сохранятся, то из отопительного сезона мы выйдем с объемом хранилищ 6 млрд кубов. Это, честно говоря, пограничная ситуация. Если же будет холоднее и отбор будет больше, тогда возникнет потребность в выборке дополнительных объемов газа. Более конкретно можно будет сказать где-то через месяц - к концу февраля мы будем понимать, насколько критичной или не критичной является ситуация», - отмечает Землянский.

То есть, резюмирует эксперт, в данный момент говорить о том, что все идет по плану, преждевременно.

«Отбор идет с опережением графика, иначе, чем предполагал НАК «Найтогаз Украины». В противном случае было бы закачено больше газа», - добавляет наш собеседник.