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Юрист: «Президенту есть чем гордиться – первые места по коррупции, бедности и росту цен»

26.01.2019 10:00
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Юрист: «Президенту есть чем гордиться – первые места по коррупции, бедности и росту цен»

Петр Порошенко выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и заявил всем гостям о том, что ему удалось добиться невероятных достижений и успехов. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный юрист Михаил Шнайдер. 

«И ему действительно есть чем гордиться. Украина заняла: первое место в Европе по уровню бедности, первое место в Европе по темпам инфляции, первое место в Европе по темпам роста цен, первое место в Европе по уровню девальвации национальной валюты», - пишет Шнайдер. Также он сообщает, что Украина выбилась на лидирующие позиции в рейтингах по уровню коррупции (Европа) и по уровню самых низких зарплат среди европейских стран. Шнайдер благодарит Петра Алексеевича за «фантастический успех». Пользователи активно комментируют его пост. 

«Так то ж для умных людей выступление», «Ещё по смертности первое место», «Ющенко украл из жизни населения Украины 5 лет. Порошенко, наперед загнал нас, как минимум на 15 лет», «Людей по миру пустил, в буквальном смысле слова. Уезжают люди из Украины», - пишут подписчики.



Теги: Донбасс, юрист, коррупция, рост, бедность, президентские выборы
 
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