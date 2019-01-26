Как правильно хранить и носить ювелирные изделия

26.01.2019 07:14

Одной из причин порчи ювелирных изделий является неправильное хранение и носка. Чтобы украшение надолго сохранило первозданный вид, следует обращаться с ним бережно, защищая от неблагоприятных внешних факторов.



Где хранить ювелирные изделия

Хранить украшения нужно в шкатулке. Но многие девушки допускают серьезную ошибку, когда хранят ювелирные изделия россыпью, уложив в одну коробку серебро, золото и украшения с камнями. Такой подход приводит к порче аксессуаров и сокращает срок их службы.



Для хранения подойдет шкатулка с несколькими отсеками. У нее должен быть жесткий каркас и плотные стенки. Украшения размещаются на расстоянии друг от друга, чтобы металл не соприкасался. Это особенно важно для изделий из разного металла. Так, золото и серебро плохо сочетаются, вызывая изменение цвета у своего «соседа».



При выборе шкатулки обращайте внимание на материал, которым обшиты отсеки. Он должен быть мягким, без крупных ворсинок. Это может быть велюр или замша.

Советы по хранению украшений

Чтобы сохранить блеск и красоту украшений, хранить их нужно по правилам:

1. Если нет возможности купить хорошую шкатулку, храните украшения в специальных мешочках или пакетиках, которые предлагает обычный и интернет-магазин ювелирных изделий.

2. Не храните украшения в целлофановых и пластиковых пакетах – при недостатке кислорода металл и камни начнут тускнеть.

3. Не держите украшения вблизи источников света и влаги. Выбирайте для хранения сухое, прохладное место, вдали от солнечных лучей.

4. Для поглощения влаги внутрь шкатулки положите специальные материалы: силикагель, активированный уголь или белый мел.

5. Серебро можно хранить в полиэтиленовых мешочках, а золоту подходит деревянная шкатулка.

6. При длительном хранении регулярно протирайте украшения мягкой тканью, чтобы не допустить образование стойких загрязнений.

Особое внимание уделяйте украшениям с камнями. Так, бирюза, опал и янтарь подвержены царапинам, поэтому не терпят соседства с другими изделиями. Храните их отдельно, камнем вверх, чтобы избежать повреждений.



Как носить украшения

Срок службы ювелирных изделий зависит также от соблюдения правил носки. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы любимые украшения надолго сохранили первоначальный вид.

1. Перед нанесением косметики и парфюмерии снимайте украшения. В состав кремов и духов могут входить химические вещества, губительные для благородных металлов и драгоценных камней.

2. Домашнюю уборку и мытье посуды проводите только в перчатках, либо снимайте украшения перед использованием моющих средств.

3. Во время приготовления пищи также лучше снимать украшения, поскольку высокие температуры губительны для многих камней.

4. В сауне и бассейне украшения могут пострадать от хлора и солей, содержащихся в воде.

5. Перед физическими нагрузками украшения лучше не надевать, особенно кольца с камнями. От механического воздействия материал может поцарапаться и даже потрескаться.

6. На пляже также не место ювелирным изделиям.

Соблюдая перечисленные правила, вы надолго сохраните красоту и блеск украшений.

Источник : https://replyua.