Московский патриархат обязали сменить название: список церквей

26.01.2019 17:42

Минкульт обязал УПЦ МП поменять название

Министерство культуры Украины обнародовало список религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона «О свободе совести и религиозных организациях». Организациям фигурирующим в списке, нужно внести изменения в свой устав (или положение) относительно названия.

Весь список в субботу, 26 января, вывешен на сайте «Урядового курьера».

Список религиозных организаций (общин, управлений, центров, монастырей, братств, обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по итогам проведения религиоведческой экспертизы.

Под действие указанных статей закона в первую очередь подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь, Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Эти религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свои уставы или положения необходимые изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке. «Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства культуры Украины», — говорится также в сообщении.

Источник : https://politeka.net