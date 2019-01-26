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Московский патриархат обязали сменить название: список церквей
Минкульт обязал УПЦ МП поменять название
Министерство культуры Украины обнародовало список религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона «О свободе совести и религиозных организациях». Организациям фигурирующим в списке, нужно внести изменения в свой устав (или положение) относительно названия.
Весь список в субботу, 26 января, вывешен на сайте «Урядового курьера».
Список религиозных организаций (общин, управлений, центров, монастырей, братств, обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по итогам проведения религиоведческой экспертизы.
Под действие указанных статей закона в первую очередь подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь, Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).
Эти религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свои уставы или положения необходимые изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке. «Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства культуры Украины», — говорится также в сообщении.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Московский Патриархат, министерство культуры и туризма
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