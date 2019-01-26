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На двух КПВВ с оккупированным Крымом ограничили пропуск транспорта

26.01.2019 19:30
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На двух КПВВ с оккупированным Крымом ограничили пропуск транспорта

Ограничение может продлиться до 28 января

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что в контрольных пунктах "Чаплика" и "Каланчак" был ограничен пропуск транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гданова в Facebook.

Гданов сообщил, что по сообщению представителей таможни Государственной фискальной службы Украины случился сбой базы данных.

"В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком, без ограничений", - заявил Гданов.

По информации таможенников, ограничения может длиться до 28 января 2019 года.

"Заметим, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств", - добавил Гданов.

Источник :  https://www.rbc.ua 



Теги: Крым, транспорт, оккупация, КПВВ
 
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