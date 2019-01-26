Находящуюся в СИЗО Савченко выдвинули в президенты

26.01.2019 16:33

Члены инициативной группы из представителей политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», собравшейся в субботу, 26 января 2019 года в столичном отеле «Украина», приняли решение выдвинуть кандидатуру находящейся в СИЗО депутата ВР Надежды Савченко на пост президента Украины, передает replyua.net. По данным СМИ, встречу проводила сестра парламентария – Вера Савченко.



Программа кандидата состоит из положений об изменении политической системы конституционным путем. В руках у делегатов были фрукты граната, они скандировали «Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным». Решение о выдвижении Савченко на наивысшую государственную должность было принято единогласно. Судя по опубликованным фотографиях, большая часть собравшихся – люди старшего возраста.



По данным на вчерашнее утро, 25 января, 35 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в запланированных на март 2019 года выборах президента. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировал, шестерым в регистрации отказал.