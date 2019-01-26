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Несколько прививок в один день: Супрун развенчала очередной миф о вакцинации

26.01.2019 19:10
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Несколько прививок в один день: Супрун развенчала очередной миф о вакцинации

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что одновременная вакцинация от нескольких заболеваний не приносит вреда здоровью.

"Многие родители считают, что прививки способны изнашивать организм, однако это неправда", – написала она в Facebook, отметив, что обратное доказано многолетними научными исследованиями. 

Микробы, по ее словам, в организм попадают постоянно и "натренированный" иммунитет от них защищает. "Но этого нельзя утверждать, когда речь идет об инфекционных болезнях", – подчеркнула Супрун.

По словам и. о. министра, ни в одном из исследований не было зафиксировано снижение иммунного ответа или угнетение иммунной системы после прививок, сделанных в один день.

"Существует опасность для иммунитета, когда ребенок получает прививки против нескольких болезней одновременно? Однозначно – нет", – заверила чиновница.

"Есть неопровержимые доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет и вызывают безопасную и эффективную реакцию – создают защиту. Не нужно откладывать вакцинацию для того, чтобы "разгрузить" иммунитет ребенка. Такие действия могут лишить защиты вашего ребенка от опасных болезней", – резюмировала Супрун.

Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, прививка, вакцинация, миф
 
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