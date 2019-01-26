- Выплата долгов по пенсиям: Рекомендации переселенцам10:30
- Порошенко шокировал Донбасс новым законом10:15
- Юрист: «Президенту есть чем гордиться – первые места по коррупции, бедности и росту цен»10:00
- Президентские выборы в Украине: стало известно о резкой смене планов Порошенко09:46
- Украина ввела пошлины на соль и лампочки из Беларуси09:15
- Россия должна уплатить долг Совету Европы независимо от дальнейшего членства - президент ПАСЕ08:45
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- Как правильно хранить и носить ювелирные изделия07:14
- Хватит ли газа до конца отопительного сезона? Интересный прогноз07:00
- В Донецке боевики объявили "охоту" на водителей с украинскими номерами: "Штрафуют и забирают машины"18:39
Порошенко шокировал Донбасс новым законом
Что собирается сделать?
Петром Порошенко был подписан закон о разминировании Донбасса, принятый Верховной Радой, определив цель и принципы, правовую основу и основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине. Об этом идет речь в карточке закона №9080-1 на сайте парламента.
Противоминная деятельность – это комплекс мероприятий, которые направленны на защиту интересов Украины, а также на устранение и уменьшение последствий от негативного воздействия взрывоопасных предметов на население определенных территорий.
Этим документом определяются требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования и их обязанности, источники финансирования противоминной деятельности, перечень субъектов и объектов противоминной деятельности, порядок создания их организационные и процедурные основы деятельности.
В перечень противоминной деятельности будет входить обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка территории путем выполнения работ по разминированию, а конкретнее: выявление, перевозка, уничтожение взрывоопасных предметов.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, Порошенко
- "ДНР" "тырит" законодательство у России и Украины, - ИС
- Перемога: скасовано найскандальніший закон, який змінив життя всіх
- В трудовом кодексе закрепили права геев: Порошенко подписал поправки к закону
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- За жестокое обращение с животными - за решетку! Новый закон вступил в силу
- Официально: Виктор Янукович подписал все законы, принятые Верховной Радой
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов22:35
- Стало известно, зачем миссия Евросоюза приедет в Мариуполь22:09
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные21:42
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами21:08
- Главари ОРДО в росте цен на продукты обвинили «снежную зиму»20:40
- ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка20:11
- Жители Донецка возмущены грязью и мусором. «Власти» бездействуют19:08
- В Донецке боевики объявили "охоту" на водителей с украинскими номерами: "Штрафуют и забирают машины"18:39
- Сбили машиной и уехали: на обочине дороги в ОРЛО обнаружен труп члена НВФ18:11
- Выплата долгов по пенсиям: Рекомендации переселенцам10:30
- Порошенко шокировал Донбасс новым законом10:15
- Юрист: «Президенту есть чем гордиться – первые места по коррупции, бедности и росту цен»10:00
- Президентские выборы в Украине: стало известно о резкой смене планов Порошенко09:46
- Самые счастливые Знаки Зодиака в 2019 году09:30
- Украина ввела пошлины на соль и лампочки из Беларуси09:15
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- Россия должна уплатить долг Совету Европы независимо от дальнейшего членства - президент ПАСЕ08:45
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему