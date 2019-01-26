- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами22:06
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Врач, экс-пленница «ДНР»: Я везла украинской ДРГ взрывчатку. Меня сдала моя главврач20:40
- Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум20:05
- В Украине зафиксировали очередную вспышку кори19:49
- На двух КПВВ с оккупированным Крымом ограничили пропуск транспорта19:30
- Несколько прививок в один день: Супрун развенчала очередной миф о вакцинации19:10
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Света нет, туалет не работает: Укрзализныця шокировала условиями в Интерсити18:00
Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами
Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности.
Об этом во время встречи с делегацией Европейского инвестиционного банка заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«Первоочередной задачей системы жилищных субсидий была и остается помощь тем домохозяйствам, которые оказались в трудном материальном положении», — сказал министр.
«Вместе с тем, выплата субсидий в денежной форме, которую начало правительство с января, и выплата субсидий наличными, которая начнется с марта этого года, не только будет мотивировать домохозяйства к уменьшению энергозатрат, но и предоставят гражданам финансовый ресурс для внедрения мер по энергоэффективности», — заявил Андрей Рева.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, субсидия, выплаты
- Премьер-министр пообещал начать выплату компенсаций экономным потребителям
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Повышение пенсий не повлияет на программу субсидирования — Гройсман
- Коммунальные платежки за ноябрь: здравствуй, …опа, Новый год!
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный18:22
- В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ17:18
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети 13:32
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых12:30
- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами22:06
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Врач, экс-пленница «ДНР»: Я везла украинской ДРГ взрывчатку. Меня сдала моя главврач20:40
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум20:05
- В Украине зафиксировали очередную вспышку кори19:49
- На двух КПВВ с оккупированным Крымом ограничили пропуск транспорта19:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах