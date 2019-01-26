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Спасатели предупредили об ухудшении погоды на половине Украины, а в Карпатах – об угрозе схода лавин

26.01.2019 11:43
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Спасатели предупредили об ухудшении погоды на половине Украины, а в Карпатах – об угрозе схода лавин

На большей части страны ожидается снег и гололедица, предупреждает ГСЧС

В субботу, 26 января, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильный снег, гололедица.

"По данным Укргидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица", – сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 26 января в трех областях на западе страны.

"По данным Укргидрометцентра, 26 января, в связи с приростом снега, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", – также сообщается на официальном сайте ГСЧС.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, погода, спасатели, Карпаты
 
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