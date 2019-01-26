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Украина ввела пошлины на соль и лампочки из Беларуси

26.01.2019 09:15
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Украина ввела пошлины на соль и лампочки из Беларуси

Министерство экономики ввело антидемпенговые пошлины по искам компании Руссоль-Украина и завода Искра.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт поваренной выварочной соли экстра-класса и ламп накаливания из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об антидемпинговой пошлине на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на 5 лет. В то же время пошлина не распространяется на белорусского производителя соли Мозирьсоль, который предложил установить минимальные цены экспорта в Украину. Жалобу о демпинге в комиссию подала украинская компания Руссоль-Украина.

Кроме того, комиссия установила антидемпинговую пошлину в размере 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт.

По информации МЭРТ, единственный производитель ламп в Беларуси – Брестский электроламповый завод – предложил пересмотреть цену, однако предложенная минимальная цена завода "недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя". Инициатором данного антидемпингового расследования выступил львовский электроламповый завод Искра.



Теги: Украина, Беларусь, соль, пошлина
 
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