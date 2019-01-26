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В Киеве при странных обстоятельствах скончался журналист
Вчера в киевской больнице скончался Николай Бабич, известный украинский журналист, заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН. Об этом на странице в социальной сети Facebook написала журналистка Татьяна Высоцкая, передает replyua.net.
По ее словам, вероятной причиной смерти стал наркоз, который был введен журналисту перед достаточно несложной операцией. В комментариях к своему посту Высоцкая также отметила, что «сейчас нельзя слепо верить медикам», в связи с чем призвала требовать от врачей проведения теста на аллергическую реакцию на те медикаменты, которые врач собирается использовать. Татьяна Высоцкая убеждена, что Николай Бабич скончался в результате халатности врачей.
«Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, любознательного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами», - говорится в сообщении информационного агентства УНИАН.
Теги: Донбасс, Киев, журналист
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