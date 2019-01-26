В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ

26.01.2019 17:18

Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что Украина якобы может использовать закон о противоминной деятельности «для подготовки наступления в Донбассе». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.

Так, представитель ОРЛО уточнил: