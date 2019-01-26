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В середине года в Украине подорожает Интернет
В середине текущего года провайдеры Украины повысят цены на Интернет. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, о предстоящем повышении стоимости пользования Интернетом рассказал Александр Федиенко, председатель Интернет-ассоциации Украины.
Он также подчеркнул, что в Украине сейчас самый дешевый Интернет в Европе, и цены повышать необходимо. «Интернет-провайдеры будут вынуждены пересмотреть тарифы в результате инфляции. Состоится рост стоимости валюты. Интернет-трафик покупаем за валюту», - рассказал глава ассоциации. Также он отметил, что в европейских странах жители платят в несколько раз больше. «За пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара», - добавил эксперт.
Напомним, что уже совсем скоро сразу три украинских провайдера получат радиочастоты для мобильного Интернета по всей Украине. Отмечается, что со следующего года они будут серьезно конкурировать с провайдерами кабельного телевидения, многим из которых придется покинуть рынок.
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, год
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