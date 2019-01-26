В сети появилась предвыборная программа Зеленского: что он обещает украинцам

26.01.2019 12:01

В сети, наконец-то, появилась предвыборная программа шоумена Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа»

Он показал ее после того, как в свой день рождения, 25 января, подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в ЦИК.

В программе указаны такие тезисы:

– возможно быстро получить загранпаспорт и проголосовать;

– украинцы не будут искать работу за рубежом;

– молодые семьи спокойно себе могут позволить приобрести даже загородный дом;

– врачи и учителя получают достойную заработную плату, а пенсионеры – пенсию;

– коррупционеры сидят в тюрьмах;

– талантливая и умная молодежь без проблем может получить хорошую работу;

– есть качественные дороги.

Также Зеленский обещает сделать Украину богатой. Для этого он предлагает введение «нулевой декларации» для бизнеса – каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства пойдут на уменьшение тарифов для малообеспеченных.

В то же время юморист планирует заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. По его убеждению, это даст больше свободы для развития бизнеса и снизит административное давление.

Что Зеленский намерен делать для развития экономики Украины:

– вывести ее из тени и сделает прозрачной;

– создать условия для свободы конкуренции;

– развивать внутреннее производство;

– предоставлять долгосрочное недорогое кредитование;

– обеспечить потребности государства благодаря собственным энергетическим ресурсам;

– сформировать прозрачный рынок земли.

Среди предложений Зеленского выделим экономический паспорт украинца. Этот документ позволит, начиная с рождения человека, накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. п.). А после достижения совершеннолетия граждане Украины должны получить эти накопления как собственный стартовый капитал.

Как Зеленский «будет капитально ремонтировать инфраструктуру»:

– способствовать строительству дорог по европейским стандартам;

– делать все, чтобы был автоматический контроль за весом и скоростью авто;

– намерен восстановить аэропорты в каждом областном центре;

– хочет с ЕС подписать соглашение об «открытом небе»;

– способствовать устранению монополии на транспорте.

По словам Зеленского, он в статусе президента будет уделять большое внимание медицине (прежде всего, профилактике заболеваний) и образованию. Шоумен хочет ввести принцип «деньги ходят за студентом». То есть, каждый талантливый молодой украинец во время обучения в школе должен получить образовательный ваучер, который он сможет потратить на обучение в любом учреждении высшего образования.

Кроме того, он намерен создать комфортную страну, где молодежь будет получать качественное образование, трудоустройство и пространство для реализации, а старшее поколение – достойное пенсионное обеспечение

Относительно последнего, новоиспеченный политик планирует перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе. Это означает, что все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не исчезнут в фондах, а будут переходить в наследство.

Планирует Зеленский продолжить и обеспечение монетизации льгот и субсидий. Также он обещает активно бороться с коррупцией и способствовать прозрачной и беспрепятственной работе антикоррупционных органов, в частности Высшего антикоррупционного суда.

Делает Зеленский акцент и на развитие экологии. Кроме того, он Украину превратит в «электронную страну» – со свободным доступом к интернету, с автоматизацией всех публичных процессов, в частности, по формированию и использованию бюджетов, а также по проведению тендеров и закупок. Также политик планирует сделать, чтобы граждане Украины могли голосовать на выборах и референдумах через интернет.

Первым своим законопроектом Зеленский обещает внести законопроект «О народовластии». Согласно этому документу, народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдум и другие формы прямой демократии. В то же время он отмечает, что выборы в парламент и местные советы должны проходить по прозрачным спискам.

Одной из основных задач Зеленский ставит себе мир в Украине, возвращение оккупированных территорий и принуждение страны-агрессора (России) возместить причиненные убытки.

По его убеждению, Украина должна двигаться в направлении НАТО. Однако, перед тем, как войти в Альянс, стоит провести референдум.

Относительно армии, он хочет зарплаты украинских военных сделать такими, как в натовских странах.

Также Зеленский будет добиваться, чтобы СБУ не занималась экономическими преступлениями.

Источник : https://politeka.net