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В Украине зафиксировали очередную вспышку кори

26.01.2019 19:49
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В Украине зафиксировали очередную вспышку кори

Всего в Ровенской области зарегистрировано 1112 случаев заболеваний корью. 

Вспышка кори зарегистрировано в селе Сопачов в Ровенской области, где заболело по меньшей мере 14 человек. Об этом свидетельствуют данные Управления здравоохранения Ровенской облгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Вспышка кори зарегистрирована в селе Сопачов Владимирецкого района. Здесь заболело 14 человек, тринадцать из которых - дети. Шесть человек госпитализированы в специализированую медико-санитарную часть г. Вараш. Их состояние стабильное", - цитирует управление слова директора Владимирецкого районного ЦПМСД Александра Волочнюка.

Управление здравоохранения выделило Володимирецкому ЦПМСД для проведения прививки против кори по эпидемическим показаниям 1000 доз вакцины КПК.

Всего в области зарегистрировано 1112 случаев заболеваний корью. Из них 746 - это дети от нуля до 17-ти лет. Специалисты отмечают, что больше всего болеют дети от 4 до 14 лет. Среди заболевших 708 человек не были привиты или имели только одну прививку против кори, отметила специалист управления здравоохранения Ровенской ОГА Людмила Яценя.

 



Теги: Украина, Донбасс, Ровенская область, вспышка
 
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