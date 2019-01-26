Врач, экс-пленница «ДНР»: Я везла украинской ДРГ взрывчатку. Меня сдала моя главврач

26.01.2019 20:40

Сотрудница больницы поселка Очеретино Донецкой области Ольга Политова, которая два года провела в плену боевиков «ДНР», рассказала, что несколько раз передавала взрывчатку украинским диверсионным группам в Донецке, пока ее не сдала главный врач.

Об этом женщина рассказала в интервью «Цензор.НЕТ».

По ее словам, в 2015 году она начала ездить из Донецка на работу в Очеретино. В амбулатории в поселке она познакомилась с украинскими военными, и после разговоров с ними выяснилось, что им нужны сведения по Донецку. И тогда она начала собирать информацию.

«После того, как я начала собирать информацию, меня попросили передавать взрывчатку и взрыватели для ДРГ в сам Донецк. И я согласилась. Ни чуточки не было страшно. Пусть взрывают, пусть убирают всю нечисть и гадость в моем родном городе. Молодые ребята гибнут, украинских бойцов обстреливают из всего, чего только можно. В мою страну зашла Россия, чеченцы… С оккупантами надо бороться всеми способами! А меня как пенсионерку кто будет проверять на блокпосту, лазить в моих продуктах? Этот расчет долгое время и работал», – рассказывает женщина.

Политова отметила, что сдала ее главный врач Татьяна Рябуха.

«Она видела, что ко мне приходили военные. А она была из тех, кто считал, что украинская армия виновна во всех бедах. Мы с ней не раз вместе ездили в Очеретино. Всякий раз я была в ужасе от ее разговоров: «Укропы по нам стреляют, убивают нас, рушат город». По ее мнению, «ополченцы» ничего этого не делали… Почему она не работала в Донецке, а ездила на украинскую территорию? А где бы она там нашла такую работу – сама себе выписывала зарплату и стопроцентную премию… После своего освобождения я добилась, чтобы по ней завели уголовные дела по факту сепаратизма», – добавила она.

«Арестовали» женщину в ноябре 2015 года, когда она везла 2 килограмма 900 граммов взрывчатки и 12 детонаторов.

«Я ехала на своей машине с гражданским мужем и приятельницей. Им надо было в пенсионный фонд. В Верхнеторецком на трассе Донецк-Горловка на месте заправки сделали таможенный пункт. Вот там и провели тщательный досмотр машины. А выше таможни стоял джип – ждал меня. Я сразу обратила на него внимание. Такое не может быть совпадением…», – продолжила экс-пленница боевиков.

По словам Политовой, взрывчатка и детонаторы в коробке из-под медикаментов лежали на заднем сиденье и были прикрыты постельным бельем, пуховым одеялом и подушками.

«Я особо и не прятала ничего. Сразу сказала, что взяла передачу в аптеке «Рыбка» в Димитрове, мол попросили передать ее в Донецк. Говорила, что была уверена — внутри медикаменты. На этом все время настаивала…. Если б они это узнали, вычислили бы ДРГ, а меня сразу же расстреляли б… Я утверждала, что мне передали чужую передачу, и я не вникала, что там внутри, потому что доверяла людям, которые попросили об услуге. Говорила, что ко мне должны были приехать и все забрать. Сама я не знала, кому коробка предназначалась.», – рассказывает женщина.

Женщину пытали выпускники того вуза, где работала ее дочь.

«Молодые люди лет 27-28 раздевали меня до трусов, бросали на металлический стол, обкладывали мешками с мокрым песком и крутили динамо-машину, пробивая мое тело током. Делали это до тех пор, пока я не теряла сознание. Зато на второй день после этого благородно привезли меня в медпункт МГБ, где сделали кардиограмму, пригласили врачей… С тех пор я не чувствую два пальца на правой руке. По ним, такое ощущение, постоянно ползают мурашки», – отметила женщина.

Ольга Политова была освобождена из плена в рамках «большого обмена» в декабре 2017 года.

Сейчас у женщины идет судебное разбирательство по выплате зарплаты за два года. «Но у меня нет свидетелей, которые бы подтвердили, что я помогала украинской армии, выполняла государственные задания. Военные пообещали помочь…», – резюмирует она.

Источник : https://antikor.