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Выплата долгов по пенсиям: Рекомендации переселенцам
Мария Красненко, которая является юристом правозащитной организации «Донбасс SOS» советует переселенцам не дожидаться решения суда по иску против Кабмина, а незамедлительно действовать, и добиваться возвращения долгов по пенсионным выплатам.
Правозащитница далее некоторые рекомендации пенсионерам из ОРДЛО.
Для начала, по словам Красненко, необходимо подать жалобу о неуплате пенсии. Сделать это можно, позвонив по «горячей линии» правительства по номеру 1545. Также необходимо указать, что долги образовались по причине принятия постановления № 335.
Юрист советует обратиться еще с одной жалобой, но уже адресованной Уполномоченному ВРУ. Если переселенцу понадобиться образец жалобы, он есть на сайте организации «Донбасс SOS».
Красненко также отмечает, что пенсионерам из ОРДЛО необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Важно составить письменное обращение. Когда пенсионер получит письмо от Пенсионного Фонда, он имеет полное право обратиться в суд. Она также заверила, что украинскими властями давно разработан механизм погашения пенсионных долгов. Однако Украина пытается изо всех сил сэкономить на пенсионерах.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, долг, выплаты, переселенцы, пенсии
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