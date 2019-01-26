Выплата долгов по пенсиям: Рекомендации переселенцам

26.01.2019 10:30

Мария Красненко, которая является юристом правозащитной организации «Донбасс SOS» советует переселенцам не дожидаться решения суда по иску против Кабмина, а незамедлительно действовать, и добиваться возвращения долгов по пенсионным выплатам.

Правозащитница далее некоторые рекомендации пенсионерам из ОРДЛО.

Для начала, по словам Красненко, необходимо подать жалобу о неуплате пенсии. Сделать это можно, позвонив по «горячей линии» правительства по номеру 1545. Также необходимо указать, что долги образовались по причине принятия постановления № 335.

Юрист советует обратиться еще с одной жалобой, но уже адресованной Уполномоченному ВРУ. Если переселенцу понадобиться образец жалобы, он есть на сайте организации «Донбасс SOS».

Красненко также отмечает, что пенсионерам из ОРДЛО необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Важно составить письменное обращение. Когда пенсионер получит письмо от Пенсионного Фонда, он имеет полное право обратиться в суд. Она также заверила, что украинскими властями давно разработан механизм погашения пенсионных долгов. Однако Украина пытается изо всех сил сэкономить на пенсионерах.

Источник : https://donpress.com