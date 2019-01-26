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Архив - Украина

Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 37%

26.01.2019 13:16
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За сутки в Украину поступило из Европы семь млн кубометров газа и было отобрано из хранилищ более 94 млн кубов.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 января сократился до 11,731 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в субботу, 26 января.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Вместе с тем, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 94,17 млн куб. м газа.

В то же время, в данных за 24 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 3,41 млн куб. м, из Венгрии - 2,19 млн куб. м, из Польши - 1,44 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 37%.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, Европа, газ, запас
 
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