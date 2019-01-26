Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Земли русских людей": в России грозят Украине новой аннексией

26.01.2019 14:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Земли русских людей": в России грозят Украине новой аннексией

Какая наглость!

В эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» пропагандист Кремля, руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил о новых территориальных претензиях страны-агрессора к Украине, передает replyua.net. В том числе, он выразил убеждение, что к России якобы должны присоединиться восточные и южные регионы напей страны.

«Юго-восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеющая. Даже ваша Киевская вонючая митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!», — нагло заявил Багдасаров. Также он добавил, что России следует устроить в Украине свержение законной власти, чтобы «освободить» украинский народ.

При этом пропагандист ранее сравнил Украину со злокачественной опухолью и подчеркнул, что ее нужно «вырезать» как угрожающую России.

Источник : https://from-ua.com 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, земля, аннексия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх