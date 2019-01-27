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Боевики и дальше минируют территорию возле линии разграничения
Боевики продолжают минировать территорию возле линии разграничения.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности жизнь и здоровье мирных граждан Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, – пишет Сегодня.
Так, согласно отчету СММ ОБСЕ от 26 января, примерно в трех километрах к северу от поселка Лысое (юго-восточнее Луганска) команда миссии ОБСЕ впервые зафиксировала предупредительный знак о минной опасности с надписью на русском языке, который был установлен ориентировочно в двух метрах от дороги.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что ВСУ, ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни, систематически проводя работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, на территории вблизи линии разграничения сторон.
К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно, украинская сторона. Оккупанты же в свою очередь лишь предпринимают меры по обострению конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе.
Источник : https://antikor.com
Теги: Донбасс, территория, боевики, линия разграничения
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