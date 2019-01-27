Боевики вновь не пустили наблюдателей ОБСЕ в КПП "Изварино"

27.01.2019 13:00

Боевики "ЛНР" не допускают Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на участки, прилегающие к границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.



СММ ОБСЕ зафиксирован факт запрета доступа и другие препятствия реализации мандата миссии.

Так, на пункте пропуска на границе у Изварино (на юго-восток от Луганска) наемник российско-оккупационных войск в очередной раз (в прошлый раз подобный случай отказа был отмечено 14 января), без объяснения причины, приказал патрулю Миссии оставить указанный район.



"Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер. Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что скрывать с поля зрения международных наблюдателей, поэтому они продолжают пренебрегать минскими договоренностями и всячески побуждать обострение вооруженного конфликта на Донбассе", - заявили в СЦКК.

Источник : https://tribun