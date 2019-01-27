Как Порошенко огорчили в Давосе

27.01.2019 07:44

Украинский завтрак в Давосе показал интересный расклад. Президенту Петру Порошенко явно указывают, что он не является безальтернативным и его прямыми конкурентами, способными получить поддержку западного истеблишмента, являются Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Вообще события ускоряются, и перед выборами Украина будто превращается снова в живой организм.

Петру Алексеевичу никак не позавидуешь - с самого начала года он вынужден был тратить так много штабных усилий на дискредитацию Владимира Зеленского. Но потом работу его штабников и сторонников выполнили журналисты "Схем".

Причем сам президент Порошенко этих же журналистов, мягко говоря, сильно недолюбливает. Всё время его президентства они караулили его сомнительных гостей под администрацией, расследовали коррупционные связи его ближайших соратников. В общем вели себя плохо и заслуживали всяких тумаков, побиваний камнями и обвинений в работе на врага.

Короче, первую половину января Петро Алексеевич тратил усилия в сомнительных направлениях, боролся с ветрянными мельницами и усиленно публично молился, параллельно обзывая докучающих граждан москальскими провокаторами. Только в последнюю неделю перед ее выдвижением, когда пелена Зеленского упала с очей штабников президента, началось яростное мочилово Тимошенко.

Причем мочилово это настолько откровенное, что порой кажется, будто наступил снова 2004 год и методы применяются подобные тем, которые эксплуатировались Медведчуком для продвижения "єдиного кандидата від влади" ныне осужденного Януковича.

Украинский завтрак в Давосе показал интересный расклад. Президенту Петру Порошенко явно указывают, что он не является безальтернативным и его прямыми конкурентами, способными получить поддержку западного истеблишмента, являются Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Вообще события ускоряются, и перед выборами Украина будто превращается снова в живой организм.

Петру Алексеевичу никак не позавидуешь - с самого начала года он вынужден был тратить так много штабных усилий на дискредитацию Владимира Зеленского. Но потом работу его штабников и сторонников выполнили журналисты "Схем".

Причем сам президент Порошенко этих же журналистов, мягко говоря, сильно недолюбливает. Всё время его президентства они караулили его сомнительных гостей под администрацией, расследовали коррупционные связи его ближайших соратников. В общем вели себя плохо и заслуживали всяких тумаков, побиваний камнями и обвинений в работе на врага.

Короче, первую половину января Петро Алексеевич тратил усилия в сомнительных направлениях, боролся с ветрянными мельницами и усиленно публично молился, параллельно обзывая докучающих граждан москальскими провокаторами. Только в последнюю неделю перед ее выдвижением, когда пелена Зеленского упала с очей штабников президента, началось яростное мочилово Тимошенко.

Причем мочилово это настолько откровенное, что порой кажется, будто наступил снова 2004 год и методы применяются подобные тем, которые эксплуатировались Медведчуком для продвижения "єдиного кандидата від влади" ныне осужденного Януковича.

Само использование подобных методов - ток-шоу Ганапольского-рашнстайл, выдвижение технических антикандидатов, распространение откровенных фейков, - вызывает только отвращение и желание приблизить как можно быстрее завершение президентских полномочий Порошенко почти любой ценой.

ЗеленскогоОчевидно, что Петр Алексеевич не хочет понять и принять - его политические методы слишком часто отвратительны и неприемлемы. Он слишком самоуверен в том, что ему нет альтернативы как Верховному главнокомандующему.

В поддержку Порошенко есть один очень сильный аргумент - в условиях войны с Россией общество и армия знает, какие решения он может принимать как Верховный главнокомандующий. Про остальных мы просто не знаем, какие решения будут приниматься. И эта неопределенность действительно опасна и создает риск.

Это значит, что сегодня в украинском обществе и политических кругах должна происходить одна главная дискуссия - каким главнокомандующим является действующий президент и какими будут его основные конкуренты. На этом должна строиться основная линия политической конкуренции, а не на размахивании томосом, молитвах и тупом мочилове оппонентов.

Источник : https://from-ua