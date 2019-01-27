Крымчане взвыли от «медицинской реформы»: врачей не осталось

27.01.2019 16:18

Российские оккупанты продолжают процесс уничтожения медицинской отрасли в аннексированном Крыму, в частности, оккупированная Ялта уже осталась фактически без врачей. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении, опубликованном на крымском telegram-канале «Методичка». Отмечается, что страдающие раком пациенты буквально поставлены в безвыходное положение.



«В следствие медицинской реформы в Ялте было ликвидировано единственное онкологическое отделение - в больнице №1. Отделение было сокращено до одного рабочего места, которое занял 30-летний врач Дмитрий Барановский, представитель Ассоциации онкологов РФ. Но и его, единственного онколога-бюджетника в Ялте, спустя несколько месяцев уволили», - рассказал telegram-канал.



Стоит отметить, что он лишился должности не из-за «оптимизации», а из-за того, что рассказал СМИ об ужасах российской медицины. «Сейчас в Ялте раковым больным идти не к кому – разве что в платные клиники», - уверяет ресурс.