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Марчук рассказал, когда может произойти обмен заложниками
С нынешней властью Украины Российская Федерация сотрудничать не хочет, поэтому обмен заложниками, которые сегодня содержатся в РФ и на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях, скорее всего, может произойти после президентских выборов. Такое мнение в студии UATVвысказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской области Евгений Марчук.
«Я напомню заявление Владимира Путина, когда он сказал (правда, по другому поводу), что с этой украинской властью, имея в виду президента, никаких договоренностей и решений приниматься не будет. Но я надеюсь, что в крайнем случае может быть исключение в вопросе военных моряков, которые сейчас у них в плену. Если не получится так, то хотя бы обменяться больными. Ведь и у нас есть тяжелобольные представители той стороны, и у них есть наши, хотя бы Клыха вспомнить. Это можно сделать в рамках украинского и российского законодательства, ничего не нарушая», – говорит Марчук.
Источник : https://dnews.dn
Теги: Донбасс, обмен, заложники, Марчук
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