Общественные деятели призывают спасти Европу от Путина и популистов

27.01.2019 11:45

30 общественных деятелей написали открытое письмо к мировому сообществу, в котором они призвали спасти Европу от политики Владимира Путина и от правых популистов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, авторы письма утверждают, что после окончания Второй мировой войны Европа снова оказалась под угрозой полного уничтожения. Нужна вера в большую идею, чтобы спасти Европу от тоталитаризма.



«Европейский континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля», - заявили общественники. Кроме того, они подчеркнули, что Европу может ожидать большая беда. «Для тех, кто все еще верит в наследство Эразма, Данте, Гете и Коменского, будет только позорное поражение. Политика презрения к интеллекту и культуры победит. Будут взрывы ксенофобии и антисемитизма. Беда постигнет нас», - добавили общественные деятели.



При этом издание сообщает, что авторами этого открытого письма выступили очень известные общественные деятели Европы. Среди них писатели Орхан Памук, Салман Рушди, Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая, Милан Кундера. Кроме того, авторами письма являются Герта Мюллер, Адам Загаевский и известный философ Бернар-Анри Леви.