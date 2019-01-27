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Очередной водитель маршрутки выгнал детей на мороз
В городе Кременец, что на территории Тернопольской области Украины, разгорелся скандал вокруг водителя маршрутного такси, заставившего выйти двух детей-сирот из транспортного средства за то, что у них не было с собой денег на проезд. Детали данного инцидента сообщила местному изданию Терен Светлана Трофимлюк, являющаяся родственницей потерпевших, информирует replyua.net.
Женщина рассказала, что ранее ее родная сестра скончалась в результате онкологического заболевания, после чего ее дети остались с ней. В следствии этого, городской совет Кременца выдал детям разрешение на совершение бесплатных проездов. Тем не менее, некоторые водители уже неоднократно отказывали сиротам в бесплатном проезде.
«Они не один раз жаловались мне, что водители унижают их, и не хотят пускать в автобус. Даже не открывали двери. А вот сегодня их водитель выгнал из автобуса, как бездомных собак, выставил за двери на мороз», - рассказывает Светлана, добавляя, что она уже обратилась с жалобой в Кременецкую РГА. «Это была точка кипения. Я за то, чтобы придать этой ситуации огласку. Мы не должны молчать, это может случиться с кем угодно, но это не означает, что нужно звереть. Это работа, и каждый должен отвечать за то, что ему доверили», - подчеркивает опекун сирот.
Теги: Донбасс, дети, мороз, Тернопольская область
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