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Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста

27.01.2019 21:40
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Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста

Опубликовав в сети свой посадочный талон, пассажир рискует вообще никуда не улететь.

Об этом рассказали специалисты, предупредившие любителей трендовых фотографий для Instagram, пишет Evening Standard.

Все дело в том, что данными на посадочном талоне, который был опубликован в соцсети, могут воспользоваться хакеры. А именно уникальным сочетанием букв и цифр, с помощью которого взломщики могут получить доступ к PNR — пассажирской записи.

PNR хранит всю необходимую информация о рейсе, и хакерам не составит сложности изменить ее, указав, например, другие места в салоне или персональные данные. Более того злоумышленники могут просто аннулировать билет.

Источник : https://antikor 



Теги: Донбасс, сеть, фото, талон, специалист
 
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