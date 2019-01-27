Главная / Новости / Украина / Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста
Последние новости раздела
- Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста21:40
- Блогер: сегодня день памяти жертв Холокоста, но человечество продолжает тонуть в войнах, ненависти и крови21:00
- Штрафа не избежать: украинцам придется иметь при себе новый документ20:40
- «Украина нужна не России, а Путину»: экс-вице-премьер РФ сообщил, когда Кремль перестанет интересоваться нашей страной20:01
- Нас обманывают: министр позволил украинцам не платить за газ19:43
- В Киеве снесли памятник Суворову и отправят его в швейцарский музей19:00
- Оккупанты хотят запустить в Крым двухэтажный поезд по Керченскому мосту18:41
- В Украине изменился расчет больничного: что надо знать17:00
- Что делать переселенцам в случае потери ID-паспорта: советы юристов16:40
- Крымчане взвыли от «медицинской реформы»: врачей не осталось16:18
Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста
27.01.2019 21:40
Опубликовав в сети свой посадочный талон, пассажир рискует вообще никуда не улететь.
Об этом рассказали специалисты, предупредившие любителей трендовых фотографий для Instagram, пишет Evening Standard.
Все дело в том, что данными на посадочном талоне, который был опубликован в соцсети, могут воспользоваться хакеры. А именно уникальным сочетанием букв и цифр, с помощью которого взломщики могут получить доступ к PNR — пассажирской записи.
PNR хранит всю необходимую информация о рейсе, и хакерам не составит сложности изменить ее, указав, например, другие места в салоне или персональные данные. Более того злоумышленники могут просто аннулировать билет.
Источник : https://antikor
Теги: Донбасс, сеть, фото, талон, специалист
Читайте также:
- Крымский сувенир, рецепт для "ваты" и переживания прокурора - в сети появились яркие фотожабы на злобу дня (ФОТО)
- В сети показали фото Захарченко за момент до взрыва
- "Пацан пришел к успеху", - сети смеются над растолстевшим "Моторолой"
- Фото "дырявого" кота бьет рекорды просмотров
- Фото дня: в донецком ДонМаке на чеках написано: "каса", "решта", "сума"
- Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть 19:20
- Украинские водители будут проходить техосмотр по новой процедуре17:44
- Что делать переселенцам в случае потери ID-паспорта: советы юристов16:40
- На Донбассе ОБСЕ заметила тяжелую артиллерию боевиков15:42
- В "ЛНР" два города остались без воды12:27
- "Оккупант выкатил гранатометы, получил болезненную "ответку" и успокоился", - сводка ООС 12:14
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах11:10
- В «ДНР» решили поставлять электроэнергию Старобешевской ТЭС в Крым10:05
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются09:40
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста21:40
- Медики объяснили, как чеснок может повлиять на давление21:20
- Блогер: сегодня день памяти жертв Холокоста, но человечество продолжает тонуть в войнах, ненависти и крови21:00
- Штрафа не избежать: украинцам придется иметь при себе новый документ20:40
- Эксперты напомнили, как уберечь зимой лобовое стекло от трещин20:19
- «Украина нужна не России, а Путину»: экс-вице-премьер РФ сообщил, когда Кремль перестанет интересоваться нашей страной20:01
- Нас обманывают: министр позволил украинцам не платить за газ19:43
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть 19:20
- В Киеве снесли памятник Суворову и отправят его в швейцарский музей19:00
- Оккупанты хотят запустить в Крым двухэтажный поезд по Керченскому мосту18:41
- Почему нельзя выкладывать в сеть фото посадочных талонов: ответ специалиста21:40
- Медики объяснили, как чеснок может повлиять на давление21:20
- Эксперты напомнили, как уберечь зимой лобовое стекло от трещин20:19
- Ученые заявили об опасности любимого фрукта: «отеки и проблемы с давлением»18:00
- Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения жизни на Земле17:17
- Названа группа крови с самой высокой смертностью12:00
- Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"09:20
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан