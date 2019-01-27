Обязательному техническому осмотру подлежат такие виды автомобилей:
— грузовые автомобили,
— автобусы,
— пикапы, фургоны и прицепы
— легковые автомобили и автомобили всех типов, перевозящих опасные грузы,
— легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям и используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения дохода,
— такси.
Клейкая радиочастотная лента размещаться на ветровом стекле. Ее цель — передавать информацию на специальный считыватель. Последний передавать данные уже непосредственно на компьютер, где полиция будет проверять соответствующие показатели.