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Стало известно, сколько украинцы тратят на поездки нардепов по Украине
За 2018 год государство компенсировало депутатам 24,7 млн гривен на их поездки по Украине. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.
Из государственного бюджета 282 депутата Верховной Рады получили 24,7 млн гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины в 2018 году. 271 депутат получил компенсацию по 90 000 гривен, в том числе председатель парламента Андрей Парубий, первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид, председатель фракции Народный фронт Максим Бурбак и представитель президента в Раде Ирина Луценко.
Также компенсацию получили заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко, депутаты от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко. Среди получивших компенсацию за проезд числится депутат Вячеслав Богуслаев (группа Воля народа), который задекларировал приобретение ценных бумаг на общую сумму 234,7 млн гривен за 2017 год.
Компенсацию получили также депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка, депутат от группы Партия Відродження Антон Яценко и внефракционный Борислав Розенблат. Согласно закону "О статусе народного депутата" в расходах на обеспечение Рады предусматриваются средства на проезд депутатов всеми видами транспорта.
Источник : https://from
Теги: Украина, Донбасс, поездка, нардеп
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