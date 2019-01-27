- Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"09:20
- Марчук рассказал, когда может произойти обмен заложниками09:01
- В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев08:37
- Разведка: Кремль готовит три сценария по украинским выборам08:23
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Как Порошенко огорчили в Давосе07:44
- Немцам не понравилось, как русские пропагандисты вспоминают блокаду Ленинграда07:16
- Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы07:01
- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами22:06
Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала украинцам, при какой температуре следует звонить в "скорую".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По ее словам, вызывать врачей скорой медицинской помощи следует при высокой температуре выше 40 градусов, если есть боль в сердце или проблема дыхания. В других случаях надо обратиться к своему семейному врачу.
"Есть очень четкие причины, почему вызывать "скорую", и когда "скорая" должна выезжать. Это когда температура больше 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее. То, что было когда-то, что скорая предоставляла услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчеры передают это на семейных врачей или на службу неотложных состояний. Но на самом деле нужно сначала позвонить своему семейному врачу, если это температура. На 103 нужно звонить, когда это экстренный случай и вы на самом деле не знаете, можно ли подождать", - отметила Супрун.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, температура, помощь, семейный врач
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный18:22
- В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ17:18
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети 13:32
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"09:20
- Марчук рассказал, когда может произойти обмен заложниками09:01
- В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев08:37
- Разведка: Кремль готовит три сценария по украинским выборам08:23
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Как Порошенко огорчили в Давосе07:44
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Немцам не понравилось, как русские пропагандисты вспоминают блокаду Ленинграда07:16
- Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы07:01
- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"09:20
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году