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Учителя будут проходить свое ВНО
27.01.2019 11:30
Педагоги боятся неудачи на сертификации и грозят ее саботировать, а родители не против проверки.
Скоро учителя младших классов смогут поучаствовать в сертификации, прохождение которой обеспечит им повышение квалификации и 20% надбавки к зарплате. Как будет проходить такая проверка и что о ней думают родители и педагоги, выяснила "Сегодня".
Для тысячи
В Минобразования сообщили, что пока такой экзамен будет добровольным, а сдать его смогут только тысяча учителей начальной школы из около полумиллиона сейчас работающих. В каждой области такую возможность дадут определенному количеству педагогов. Больше всего мест получит Львовская область (71), меньше всего — Луганская область (15). В дальнейшем количество возможных участников и категории сдающих планируют расширить.
Участвовать в проверке смогут учителя со стажем работы от двух лет, зарегистрировавшись на сайте УЦОКО до 1 февраля.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: учитель, ВНО
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