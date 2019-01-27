«Украина нужна не России, а Путину»: экс-вице-премьер РФ сообщил, когда Кремль перестанет интересоваться нашей страной

27.01.2019 20:01

Бывший вице-премьер России Альфред Кох в интервью Обозревателю поделился своим мнением относительно натянутых отношений между Российской Федерацией и Украиной, информирует replyua.net. По его словам, если Украина сама захочет обрести полную независимость и свободу от РФ, то она ее получит, однако, как отметил Кох, нужно будет пойти на жертвы. «Это зависит от украинского народа. Настоящую свободу никогда не дают даром. Свободу всегда берут, чаще всего в жестокой борьбе. В том числе – в борьбе с самим собой. Помните у Чехова: "… я всю жизнь ко капле выдавливал из себя раба…"? Поэтому от вас зависит, захотите вы быть свободными или нет. А если свобода достается даром – ее невысоко ценят. И пример тому, прежде всего, сама Россия», - отметил он.



В то же время Альфред Кох подчеркнул, что для самой России Украина не так важна, как для самого Владимира Путина. По его словам, «захват» новых земель – это показать всему миру свою могущественность, а также поднять свой внутренний рейтинг. «России она не нужна, она Путину нужна. России огромные куски ей самой не нужны, судя по тому, что они пустые и абсолютно необжитые. И вообще непонятно, зачем нужно столько земли… Моя гипотеза состоит в том, что для Путина любой экспансионистский проект как-то Крым, "Новороссия", как бесконечные подковерные разговоры о слиянии с Беларусью, о претензиях к Казахстану и т.д. – это не более, чем попытка набрать внутриполитические очки и поднять свой внутренний рейтинг», - рассказал Кох.