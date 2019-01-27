Украинцам рассказали, на чем сэкономить деньги: «немедленно выключайте»

27.01.2019 15:20

Больше всего электроэнергии в доме «едят» компьютер, телевизор и обычные лампочки

Среднестатистическая семья из трех человек в месяц может использовать 190 кВт*час электроэнергии.

Стоит отметить, что практически любая украинская семья может сократить около 25−30% от объема потребления, уверены в Национальном экологическом центре.

Одним из самых энергозатратных приборов в доме является мощный компьютер. Только он может съедать около 50 кВт*час, если каждый день использовать ПК по 3−4 часа.

Еще около 10 кВт*час «съедят» часы, проведенные со включенным телевизором. Три часа стирки в неделю — это около 10 кВт*час в месяц, микроволновая печь (10 минут каждый день) — около 5 кВт*час, фен — 10 кВт*час (10 минут ежедневно).

Больше всего же «съест» обычное освещение. Стандартные лампочки могут использовать до 70 кВт*час в месяц.

Первым же шагом в экономии электричества станет замена обычных ламп накаливания на энергоэффективные. Например, если, вместо пяти «обычных» лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час.

Дальше можно начать менять бытовую технику на новую, с классом энергоэффективности А+ и выше. В первую очередь речь идет о холодильнике и стиральной машине.