- Немцам не понравилось, как русские пропагандисты вспоминают блокаду Ленинграда07:16
- Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы07:01
- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами22:06
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Врач, экс-пленница «ДНР»: Я везла украинской ДРГ взрывчатку. Меня сдала моя главврач20:40
- Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум20:05
- В Украине зафиксировали очередную вспышку кори19:49
- На двух КПВВ с оккупированным Крымом ограничили пропуск транспорта19:30
- Несколько прививок в один день: Супрун развенчала очередной миф о вакцинации19:10
Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы
Учреждение готовит неоднозначное обновление системы.
Государственный банк "ПриватБанк" сообщил, что с помощью мобильного приложение и интернет-банкинг "Приват24" в 2019 году можно будет рестарт карты.
Об этом рассказал член правления банка Алексей Шабан.
В частности, он рассказал, что для получения новой личной карты банка теперь не придется выстаивать огромные очереди в финансовых учреждениях. С грядущим обновлением операционной системы можно будет все сделать в собственном смартфоне.
"Являясь клиентом банка, можно будет получить карту прямо в мобильный телефон, токенізувати ее и начинать платить. И только тогда, когда понадобится пластиковая карта - можно будет ее заказать и получить в отделении пластик", - сообщил Шабан.
Также он рассказал, что все необходимые действия для перевыпуска карт можно было сделать в мобильном приложении, где сначала необходимо будет зарегистрироваться.
После таких действий реальную карту можно будет забрать в отделении банка "ПриватБанк".
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, система, паника
- Украинский банк отрицает свою причастность к скандальному бигборду "10 000$ за москаля"
- Время платить, или Медицина будущего по-украински
- От ящика шампанского - до ящика патронов
- ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных перебоев в работе "Приватбанка"
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося
- Список Трепака: Тарас Чорновил готов рассказать о "черной бухгалтерии" Партии регионов
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный18:22
- В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ17:18
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети 13:32
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых12:30
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Немцам не понравилось, как русские пропагандисты вспоминают блокаду Ленинграда07:16
- Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы07:01
- Достаточно паспорта: Украина получила безвиз еще с одной страной22:30
- Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами22:06
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Врач, экс-пленница «ДНР»: Я везла украинской ДРГ взрывчатку. Меня сдала моя главврач20:40
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году