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Украинские производители ожидают рекордного урожая кукурузы
В 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерна. Только во второй половине ноября аграрии собрали 66 млн тонн зерновых, и это на 2,5 млн тонн больше, чем в 2017 году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr.ua, также в Украине рекордно повысился урожай кукурузы. Согласно данным за ноябрь прошлого года, на полях Украины удалось собрать на 6,6 млн тонн кукурузы больше, чем за весь 2017 год. Пока ещё эксперты не подвели итоги 2018 года, но считают, что прирост объёма кукурузы будет увеличен по сравнению с прошлым периодом на 40%. Также эксперты подчеркнули, что урожай рапса тоже может побить рекорд, поскольку в 2018 году его посеяли больше на 12%. В то же время из-за длительной засухи в южных областях на 3% упал урожай пшеницы. Кроме того, в Украине начали меньше сеять сои. В настоящее время ее заменяют кукурузой и подсолнечником.
По словам экспертов, главная проблема для аграриев заключается в логистике и хранении. В настоящее время в Украине ощущается острый дефицит зерновозов. Сырье в итоге продаётся дёшево и быстро. В результате у многих фермеров не хватает средств для проведения посевной кампании. Также ощущается нехватка элеваторов.
Теги: Донбасс, производство, рекорд, урожай, кукуруза
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