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В Хмельницкой области снова массовое отравление в детсаду
К врачам обратились восемь детей с признаками отравления.
В Хмельницкой области в детском саду "Теремок" города Нетишин зафиксирована вспышка пищевой токсикоинфекции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области.
"По состоянию на 25 января к врачам обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок" г. Нетишин. Предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция?", – говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбы заявили, что к возникновению вспышки могло привести нарушение санитарных и эпидемических норм в отношении качества пищевых продуктов.
Отмечается, что специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпотребслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку детского сада, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.
Напомним, похожий случай в Нетишине Хмельницкой области произошел в октябре 2018 года. Тогда в результате вспышки острой кишечной инфекции в детском саду № 6 "Радуга" заболели 56 человек, из них 44 – дети. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40 С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.
Позже стало известно, что причиной массового отравления детей в городе Нетешин Хмельницкой области стала вспышка сальмонеллеза.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, отравление, детсад, Хмельницкая область
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