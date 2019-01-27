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В Киеве снесли памятник Суворову и отправят его в швейцарский музей
В Киеве снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, который был установлен во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает replyua.net со ссылкой на сообщение Украинского института национальной памяти.
Также сообщается, что во вторник, 29 января, состоится встреча представителей Министерства обороны Украины с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. На встрече должен быть решен вопрос относительно передачи памятника швейцарскому музею Суворова.
Согласно информации, предоставленной на сайте Украинского института национальной памяти, полководец Александр Суворов был одним из участников жестокого подавления восстания "Колиивщины" - казацко-крестьянского движения на Правобережной Украине 1768-1769 годов. Он также имел непосредственную связь с убийствами народа "ногайцев" в восемнадцатом столетии. Он же возглавил корпус, который подавливал польское освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко.
Теги: Донбасс, Киев, музей, памятник
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