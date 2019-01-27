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В Одесской области раскрыта схема разворовывания средств для адресной помощи переселенцам
Главным управлением АР Крым совместно с Одесским управлением Департамента внутренней безопасности и прокуратурой выявлен факт растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по программе "адресная помощь внутренне перемещенным лицам". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что преступная схема организованной группы действовала на материковой части Украины и занималась присвоением бюджетных средств по поддельным документам, в том числе на лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.
Также установлено, что указанные внутренне перемещенные лица, паспортные данные которых были использованы преступниками, не пересекали административную границу Украины и не обращались за социальной помощью в управления социальной защиты населения.
В настоящее время сумма нанесенного ущерба государственному бюджету Украины составляет несколько миллионов гривен.
Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г.Севастополе по данным фактам расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины . Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Источник : https://tribun
Теги: Донбасс, помощь, бюджет, Одесская область, группа
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