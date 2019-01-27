В Одесской области раскрыта схема разворовывания средств для адресной помощи переселенцам

27.01.2019 12:45

Главным управлением АР Крым совместно с Одесским управлением Департамента внутренней безопасности и прокуратурой выявлен факт растраты бюджетных средств в особо крупных размерах по программе "адресная помощь внутренне перемещенным лицам". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что преступная схема организованной группы действовала на материковой части Украины и занималась присвоением бюджетных средств по поддельным документам, в том числе на лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Также установлено, что указанные внутренне перемещенные лица, паспортные данные которых были использованы преступниками, не пересекали административную границу Украины и не обращались за социальной помощью в управления социальной защиты населения.



В настоящее время сумма нанесенного ущерба государственному бюджету Украины составляет несколько миллионов гривен.

Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г.Севастополе по данным фактам расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины . Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Источник : https://tribun